Maltempo: Musumeci, piano da 1 mld in 10 anni per Emilia-Romagna, Toscana e Marche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - "Si prevede uno stanziamento di un miliardo di euro, secondo uno spazio temporale che possa consentire alle istituzioni di poter utilmente impegnare il denaro. Quindi immaginiamo un piano di 10 o 12 anni, dopo avere destinato la risorsa distribuita in base alle esigenze delle tre Regioni, Emilia Romagna, Marche e Toscana". Lo ha detto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, con riferimento al decreto legge 'Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile', approvato oggi dal Cdm. "Il piano - ha spiegato Musumeci - deve essere definito dal Commissario straordinario entro il 31 maggio 2026, ma d'intesa con le istituzioni locali, tenuto conto delle priorita', tenuto conto delle esigenze infrastrutturali per le quali occorre subito procedere. E intanto, in attesa del 2027, quando comincera' l'attuazione del piano pluriennale, sono disponibili 130 milioni di cui 30 per il 2026 e 100 per il 2027".

