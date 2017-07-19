Maltempo: Musumeci, per ricostruire denaro c'e', non e' quello del Ponte Stretto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Per ricostruire nelle regioni colpite dal ciclone Harry "il denaro c'e' e non e' quello del Ponte" sullo Stretto di Messina. Lo ha detto il ministro Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile e Politiche del mare, al "Forum Difesa'. Gli interventi "non tolgono i soldi al ponte - ha proseguito - l'Europa ha bisogno di questo ponte" perche' "se il principio e' che il Mediterraneo e' l'area in cui dobbiamo confrontarci e reggere la competizione, l'Europa deve essere attrezzata di infrastrutture avanzate".

Per quanto riguarda gli interventi per l'emergenza e la ristrutturazione di Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal ciclone, Musumeci ha spiegato: "La richiesta che arriva dalle tre regioni e' di 1,241 miliardi.. L'idea del governo e': preparate i progetti e diteci quanto ci vuole e noi lo finanziamo a mano a mano che avanza la progettualita'. Siamo pronti a lavorare ma quanti soldi ci vorranno non lo sappiamo".

I 100 milioni stanziati in questi giorni, ha ricordato Musumeci, serviranno "per poter compensare i sindaci delle ordinanze che hanno gia' firmato per le esigenze essenziali ma non per ricostruire".

