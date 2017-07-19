Maltempo: Musumeci, in arrivo decreto con i fondi per Regioni colpite

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - 'Nei prossimi giorni provvedera' a integrare alle tre Regioni interessate le risorse che dovranno consentire gli interventi nel piu' breve tempo possibile e con la migliore qualita' possibile'.

Lo ha detto il ministro della Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, in occasione dell'informativa al Senato sui danni causati dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. 'Si trattera' - ha spiegato Musumeci - di un provvedimento interministeriale il cui finanziamento prescinde ovviamente dagli fondi per le emergenze nazionali che dovessero essere integrate. Intanto con le prime risorse erogate i Commissari delegati possono procedere all'affidamento degli incarichi per i progetti delle opere danneggiate e da ricostruire. Alcune opere meno impegnative potrebbero essere realizzate nello spazio di pochi mesi - ha concluso il ministro -, altre richiederanno piu' attenzione e piu' tempo'.

Mas.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 04-02-26 11:05:57 (0331)GOV,PA,INF 5 NNNN