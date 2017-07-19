Maltempo: Musumeci, dal Governo altri 6,5 milioni a Catania e Messina

La decisione per le due province in Consiglio dei ministri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - 'Altri sei milioni e mezzo circa dal governo Meloni per gli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2024 e del gennaio-febbraio 2025'.

Lo dichiara ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, al termine della seduta del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. Il provvedimento riguarda i territori di Acireale, Giarre e Riposto e, per gli eventi dello scorso anno, il territorio della Citta' metropolitana di Messina.

Territori per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi. La integrazione dello stanziamento di risorse, proposta dal ministro Musumeci, e' pari a 6 milioni e 450mila euro e si aggiunge ai 12 milioni e 600mila euro gia' stanziati. 'Le risorse - aggiunge Musumeci - sono destinate al completamento delle attivita' di ripristino delle funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture colpite dalle due calamita''.

