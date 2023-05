Maltempo: Morelli, finita emergenza subito cabina di regia su crisi idrica

Valuteremo danni con coinvolgimento Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - 'Appena chiusa l'emergenza, convocheremo subito una cabina di regia sull'idrico che e' operativa sia sul fronte siccita' che su emergenze come quella che sta colpendo l'Emilia-Romagna.

Faremo la valutazione dei danni con il coinvolgimento delle Regioni, per valutare le priorita' da mettere in campo per affrontare subito le questioni piu' urgenti'. Cosi' in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli commenta l'alluvione che in questi giorni si e' abbattuta su Emilia-Romagna e Marche. 'Serve unita' - prosegue il sottosegretario - quindi ben venga il contributo di tutti, esemplare in questo senso, la collaborazione tra istituzioni locali e nazionali'.

