Maltempo: Mit, Salvini monitora la situazione in Molise

Domani riunione programmatica per analizzare le criticita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini segue costantemente la situazione problematica in Molise a seguito del maltempo della settimana scorsa. Lo comunica con un una nota il Mit. Domani alle 15 Salvini ha convocato una riunione programmatica al ministero per analizzare tutte le criticita', mettere in campo quanto prima misure che evitino l'isolamento della regione e ridurre al minimo i disagi ai cittadini. All'incontro, oltre al ministro, saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Molise e gli Ad di Anas, Rfi e Autostrade per l'Italia.

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