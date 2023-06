Maltempo: ministero del Lavoro, dal 15 giugno domande per Cig emergenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 giu - Dal prossimo 15 giugno sara' possibile presentare le domande all'Inps per la cassa integrazione emergenziale dei dipendenti delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Stesso termine anche per gli autonomi e i professionisti che intendono richiedere l'indennita' una tantum. "Seguiamo passo passo l'avvio del nuovo ammortizzatore sociale unico al fine di garantire tempi celeri in tutte le fasi della procedura, inclusi i pagamenti delle indennita'. C'e' il massimo impegno a dare il prima possibile gli aiuti necessari alle popolazioni colpite dal maltempo", afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, nel giorno della pubblicazione delle due circolari operative n. 53 e 54 dell'Inps con cui si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze per subordinati, lavoratori agricoli, autonomi e professionisti, anche iscritti a forme di previdenza non Inps. "Il confronto con i rappresentanti istituzionali dei territori colpiti - continua - sara' costante cosi' da monitorare tutte le azioni messe in campo per la ripartenza".

Sara' direttamente l'Inps ad erogare l'indennita', in modo da evitare ulteriori oneri alle imprese danneggiate. Confermati, infine, i fondi messi a disposizione per il lavoro con il decreto Alluvioni: oltre 900 milioni di euro di cui 620 milioni per la cassa integrazione emergenziale e 253,6 milioni di euro per l'indennita' una tantum destinata ad autonomi e professionisti.

Com-Sim

(RADIOCOR) 08-06-23 16:39:18 (0491) 5 NNNN