Maltempo: Meloni, seguiamo la situazione con la massima attenzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - "Continueremo a seguire l'evoluzione della situazione con la massima attenzione". Lo assicura, con un post sui social network, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendo della sua visita oggi in Sicilia, "nei territori duramente colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria.

Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la vicinanza dello Stato alle comunita' che stanno affrontando momenti difficili.

Il Governo e' al lavoro per sostenere i territori colpiti, garantire assistenza immediata e avviare gli interventi necessari per superare l'emergenza e ripristinare le condizioni di normalita'". La premier ha quindi ringraziato "la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le amministrazioni locali e tutti coloro che stanno operando con professionalita' e dedizione in queste ore complesse".

fil.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-01-26 14:51:50 (0416)GOV,PA 5 NNNN