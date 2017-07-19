Maltempo: Meloni, lo Stato e' vicino ai cittadini e ai territori

Nelle emergenze l'Italia sa essere una comunita' unita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - "Nel Consiglio dei Ministri di oggi il Governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni maggiormente colpite dal maltempo di questi giorni. Abbiamo contestualmente stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Lo Stato e' vicino ai cittadini e ai territori". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Le Regioni, con i loro Presidenti nominati commissari straordinari - rimarca la premier - avranno i mezzi e i poteri appropriati per intervenire in modo efficace e tempestivo. Vorrei ringraziare ancora una volta il Ministro Nello Musumeci, la Protezione Civile, le amministrazioni locali e tutti gli operatori dedicati al settore. Nelle emergenze, l'Italia sa essere una comunita' ancora piu' unita".

vmg.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-01-26 18:10:44 (0524)GOV,PA 5 NNNN