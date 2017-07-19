Maltempo: Meloni in Sicilia, mercoledi' il Dl con le risorse, 150 mln a Niscemi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - Il decreto legge per far fronte alle conseguenze dell'ondata di maltempo che a gennaio ha colpito il Sud Italia, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, approdera' in Consiglio dei ministri mercoledi'. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Niscemi (Caltanissetta).

"Noi prevediamo - ha spiegato Meloni - diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi". Il provvedimento contemplera', inoltre, "l'indennizzo e iniziative di sostegno per le attivita' economiche che sono state coinvolte, particolarmente per quello che riguarda il campo dell'agricoltura. C'e' la sospensione dei tributi per tutti i territori che sono stati coinvolti. I tributi dovrebbero essere sospesi fino ad aprile: vuol dire rimandare il pagamento almeno ad ottobre. Ci sono ammortizzatori sociali sui quali sta lavorando Ministero del Lavoro, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi che non possono lavorare".

Ancora, ha spiegato Meloni, "i ministeri si sono mobilitati e hanno messo da soli a disposizione, al netto delle risorse ulteriori del Ministero delle Finanze, circa 170 milioni di euro per attivita' che riguardano vari campi".

Quanto a Niscemi, comune la cui esistenza e' minacciata da una frana, c'e' la nomina di un commissario straordinario, il Capo della Protezione civile, e lo stanziamento di 150 milioni destinati solo al Comune".

