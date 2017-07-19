Maltempo: Meloni in Sicilia, 'a lavoro su Dl per assegnare risorse necessarie'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - "E' stata ribadita la massima attenzione del Governo per l'emergenza in corso che colpisce Sicilia, Sardegna e Calabria ed e' stato ricordato che la dichiarazione di stato d'emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri, con l'iniziale stanziamento di 100 milioni di euro, rappresenta solo la prima risposta ai territori colpiti, in attesa di un quadro piu' definito della situazione e una esatta quantificazione dei danni. Il Governo sta lavorando alla definizione del decreto legge di assegnazione delle risorse necessarie". Lo indica Palazzo Chigi in una nota in cui comunica la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "questa mattina in Sicilia per sorvolare in elicottero i territori piu' colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il territorio, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. Il Presidente Meloni e' arrivata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una frana attiva di grandi dimensioni sta interessando il centro abitato e ha finora portato all'evacuazione di circa 1500 cittadini. A Niscemi, Meloni ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e ha presieduto presso la sede del Comune una riunione, alla quale hanno partecipato il prefetto di Caltanissetta, il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e i tecnici della Protezione Civile.

