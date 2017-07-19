Maltempo: Meloni ha presieduto riunione in videoconferenza su frana in Molise

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "segue costantemente la difficile situazione creata dalla frana in Molise che ha interrotto l'Autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria adriatica". Lo indicano fonti di Palazzo Chigi, aggiungendo che Meloni, che ieri sera ha contattato telefonicamente il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, oggi ha tenuto una riunione in videoconferenza a cui hanno partecipato i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e della Difesa, Guido Crosetto, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Le stesse fonti spiegano che "sono in corso le verifiche tecniche sulla frana a Petacciato, necessarie per acquisire le informazioni e valutare gli interventi volti al ripristino della viabilita'".

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