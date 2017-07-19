Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Maltempo: Meloni ha presieduto riunione in videoconferenza su frana in Molise

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "segue costantemente la difficile situazione creata dalla frana in Molise che ha interrotto l'Autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria adriatica". Lo indicano fonti di Palazzo Chigi, aggiungendo che Meloni, che ieri sera ha contattato telefonicamente il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, oggi ha tenuto una riunione in videoconferenza a cui hanno partecipato i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e della Difesa, Guido Crosetto, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Le stesse fonti spiegano che "sono in corso le verifiche tecniche sulla frana a Petacciato, necessarie per acquisire le informazioni e valutare gli interventi volti al ripristino della viabilita'".

            fil.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 08-04-26 13:50:43 (0378)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.