Maltempo: Meloni, danni ingenti difficili da quantificare, data risposta immediata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 26 mag - Dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna "non e' ancora possibile quantificare i danni, che sono ingenti. Di fronte a una catastrofe di questo tipo, serviva una risposta immediata ed e' stata data in Consiglio dei ministri, dove abbiamo varato misure per oltre 2 miliardi di euro". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervistata durante la XVIII edizione del Festival dell'Economia di Trento, intitolata 'Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo', organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, sottolineando che "e' stato uno sforzo immane, ci siamo concentrati sul dare risposte immediate". Come ha ricordato la premier, l'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna "e' stata eccezionale. In 15 giorni e' caduta meta' della pioggia che cadrebbe nella zona in un anno e il bilancio, grave, lo conosciamo in termini di vittime, evacuati, infrastrutture compromesse e attivita' produttive in ginocchio".

