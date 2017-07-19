Maltempo: Meloni annuncia Cdm lunedi' per deliberare lo stato di emergenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - La premier Giorgia Meloni ha annunciato per lunedi' la convocazione del Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori del Sud colpiti dal maltempo, "anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessita' e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni". Lo comunica Palazzo Chigi, rendendo noto che la presidente del Consiglio "ha presieduto oggi pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All'incontro hanno preso parte il ministro Nello Musumeci, in collegamento da Catania; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde; il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano".

Meloni "ha rinnovato la solidarieta' propria e del Governo tutto alle comunita' coinvolte e il ringraziamento a Dipartimento, presidi territoriali, Regioni, Comuni e prefetti per il lavoro di previsione e di allertamento. E' anche grazie alla sinergia istituzionale prontamente attivata se non si sono registrate vittime, nonostante la considerevole quantita' delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste".

