Maltempo: Liguria, alle 17.30 il punto con il presidente Toti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Alle 17.30 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sara' in diretta sul profilo Facebook di Regione Liguria per fare il punto sull'andamento dell'allerta meteo sul territorio regionale e sugli effetti del maltempo. Dopo la chiusura della allerta arancione, conclusa alle 14 sui settori del Ponente Ligure, resta in vigore l'allerta gialla fino alle 21 per il Levante e alle 18 negli altri settori.

