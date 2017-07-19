Dati
            Notizie Radiocor

            Maltempo: La Russa, Stato intervenga con prontezza e risorse per i danni

            Il presidente del Senato visita localita' colpite in Sicilia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - I danni patiti dai comuni costieri siciliani, per il ciclone che si e' abbattuto in molte regioni del Mezzogiorno la scorsa settimana, sono una ferita al cuore che "lo Stato deve avere la prontezza e la velocita', nei limiti del possibile, di rimarginare, senza figli e figliastri con la velocita' piu' ampia possibile e con le risorse necessarie". Cosi' il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso di una visita nelle localita' colpite dal maltempo in Sicilia.

            La Russa ha fatto riferimento al Consiglio dei ministri di lunedi' che dovrebbe prendere provvedimenti con sostegni a tutte le regioni colpite. I danni, ha aggiunto La Russa, sono una "tragedia" per i piccoli comuni che vivono di turismo.

            red-Ggz

            (RADIOCOR) 25-01-26 17:39:02 (0403) 5 NNNN

              


