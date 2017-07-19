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            Maltempo: incontro al Mit su disagi linea adriatica, ottimismo riapertura A14

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Si e' svolto il tavolo operativo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul versante adriatico, in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia. All'incontro, si legge in una nota, hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, gli amministratori delegati di Fs, Anas, Rfi e Autostrade per l'Italia. Il Mit riferisce di un "ottimismo" circa la riapertura al traffico gia' nei prossimi giorni dell'autostrada A14, in entrambe le direzioni, tra Vasto Sud e Poggio Imperiale e, non appena il monitoraggio della frana lo consentira', anche della SS16 dal km 531+800 al km 535+800 e della SS709 dal km 0 al km 6. Il ministro ha inoltre dato il via libera all'avvio dei lavori di Fs sulla linea ferroviaria adriatica. L'intervento iniziera' oggi alle 19 e consentira' la riattivazione della circolazione gia' venerdi'.

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