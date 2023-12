Maltempo: in Romagna lascia il segno, -2,3% le imprese attive

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 dic - L'alluvione del maggio scorso lascia il segno in Romagna sul tessuto produttivo e il censimento di fine anno vede attive 70.356 imprese, in calo del -2,3% rispetto all'anno scorso.

Un calo che, nella fotografia dell'Osservatorio economico della Camera di Commercio Forli'-Cesena e Rimini, arriva a segnare una flessione del 3,1% per le imprese agricole (5.970) che dall'alluvione seguita da un'estate siccitosa hanno visto ricadute rilevanti sulla quantita' e qualita' delle colture frutticole e cerealicole, con cali di produzione medi stimati tra il 40-50%.

Cali che non risparmiano l'Industria manifatturiera, con i dati dell'indagine congiunturale al terzo trimestre 2023, sullo stesso trimestre dell'anno precedente, tutti negativi: -4,8% la produzione, -3,4% il fatturato e 7,2% gli ordini interni, mentre la domanda estera e' in ridimensionamento (+0,3%). Restano in positivo Chimica e Plastica (+1,2%), Prodotti in metallo (+1,1%), Macchinari (+2,4%); a subire danni maggiori i comparti Mobili (-7,7%), Legno (-6,1%), Alimentari (-1,7%). Con una riduzione anche delle imprese manifatturiere attive -3,6%, 3.323 unita', rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

ami

(RADIOCOR) 24-12-23 12:41:36 (0113) 5 NNNN