Maltempo: in Romagna lascia il segno, -2,3% le imprese attive -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 dic - Anche sul fronte del Turismo calano le imprese Alloggio e ristorazione a 2.674 unita', -2,9%. In un anno da boom, negativi anche i dati provvisori relativi al movimento turistico che, nel periodo gennaio-ottobre 2023, rilevano un calo annuo degli arrivi dello 0,8%) e delle presenze dell'1,6%. Migliori i risultati della clientela straniera rispetto a quella italiana: -1,4% gli arrivi italiani, +3,0% gli arrivi stranieri. In lieve crescita, invece, nel terzo trimestre, il fatturato dell'intero settore (+0,5% rispetto al terzo trimestre 2022). In generale, comunque, nel territorio resta una vocazione all'imprenditorialita' diffusa: 97 imprese attive ogni mille abitanti, contro le 89 nella Regione Emilia-Romagna e la media nazionale di 87. In base alle ultime previsioni Prometeia per il 2023 si stima una crescita annua del valore aggiunto pari allo 0,4% (+0,8% Emilia-Romagna, +0,8% Italia), in calo rispetto a quanto previsto negli scenari precedenti (+0,9%, luglio scorso).

