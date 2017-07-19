Maltempo: governatori Sicilia, Calabria e Sardegna a Palazzo Chigi

Schifani, da prima stima danni 1,5 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - I presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna e Calabria sono giunti a Palazzo Chigi. A minuti iniziera' il Consiglio dei ministri chiamato a dichiarare lo stato di emergenza per le tre regioni dopo gli eventi meteo avvenuti dal 18 gennaio. "Una prima stima dei danni si aggira su 1,5 miliardi, noi abbiamo gia' stanziato 72 milioni con i nostri fondi regionali per le prime emergenze, siamo certi che il governo fara' la sua parte" ha dichiarato il presidente della regione Sicilia Renato Schifani. Per la Calabria la stima di massima "e' sui 300 milioni di danni" ha detto il presidente Roberto Occhiuto, "dal Governo ci aspettiamo uno stanziamento iniziale per poter procedere ai lavori da svolgere in urgenza" ha aggiunto. "Un terzo dei comuni della Sardegna ha subito danni, per non parlare dei porti, delle infrastrutture, delle strade statali e soprattutto anche del contesto archeologico-culturale e delle attivita' private, quindi c'e' molto di cui discutere" ha detto la presidente della regione Sardegna Alessandra Todde.

