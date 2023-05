Maltempo: da UniCredit plafond da 1 miliardo per imprese colpite

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - UniCredit ha stanziato un plafond da un miliardo nell'ambito del pacchetto di interventi straordinari 'a favore di cittadini e imprese delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forli'-Cesena in Emilia-Romagna, delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino nelle Marche e della provincia di Firenze in Toscana, colpite dalle forti precipitazioni che hanno provocato ingenti danni'. I fondi, spiega una nota, saranno 'a disposizione delle imprese che, presentando un'autocertificazione in relazione ai danni subiti in conseguenza delle forti precipitazioni dei giorni scorsi, potranno richiedere finanziamenti chirografari e ipotecari con uno speciale preammortamento sino a 36 mesi'.

Questi finanziamenti 'potranno essere assistiti da garanzie pubbliche'. Fino a fine anno, inoltre, UniCredit azzera il canone dei Pos per le imprese con punto vendita nelle province colpite. 'Vogliamo sostenere tutti i nostri clienti che stanno subendo danni e vivendo momenti di straordinaria difficolta' con le loro famiglie a causa dell'emergenza in corso - ha commentato l'a.d. Andrea Orcel -. Attraverso questo intervento concreto, possiamo fornire il sostegno finanziario necessario per aiutarli a tornare rapidamente alla normalita''.

