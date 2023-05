Maltempo: da Bper fondi straordinari a famiglie e imprese nelle Marche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Bper ha messo in campo 'un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni provocati dal maltempo, che ha colpito la regione Marche'.

L'istituto, infatti, ha messo a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 20mila euro per i privati e 100mila euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verra' applicato il tasso zero per i primi dodici mesi. Inoltre, sono gia' state avviate tutte le attivita' per la sospensione del pagamento dei finanziamenti in essere di famiglie e imprese che abbiano subito danni, in accordo con le misure governative che saranno eventualmente attuate al riguardo.

