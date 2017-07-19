Maltempo: da Baps plafond 100 mln a famiglie e imprese colpite da ciclone Harry

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - A seguito dei gravi danni provocati dal ciclone 'Harry', che tra il 19 e il 20 gennaio ha interessato ampie aree della Sicilia orientale, Baps ha attivato misure straordinarie a favore di famiglie e imprese colpite dall'evento meteorologico eccezionale. La Banca ha stanziato un plafond dedicato di 100 milioni di euro, con l'obiettivo di supportare concretamente le opere di ricostruzione e favorire la ripresa delle attivita' economiche e sociali nei territori maggiormente danneggiati.

Gli interventi previsti si articolano su due direttrici principali: finanziamenti a condizioni agevolate, destinati sia a famiglie sia a imprese, clienti e non clienti della Banca, finalizzati al ripristino di abitazioni, strutture produttive e beni strumentali danneggiati; moratorie sui finanziamenti in essere per la clientela Baps, attraverso la sospensione della quota capitale delle rate dei mutui ipotecari e chirografari. Le misure si applicano alle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, aree che hanno subito le conseguenze piu' rilevanti a causa dell'intensita' delle precipitazioni, delle raffiche di vento e delle mareggiate associate al ciclone.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 23-01-26 11:44:26 (0306)PA 5 NNNN