Maltempo: da Banca Mps plafond per famiglie e imprese tre regioni Mezzogiorno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Banca Monte dei Paschi di Siena ha stanziato un plafond di 300 milioni per un primo intervento concreto a supporto di famiglie e imprese in difficolta' a causa degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati negli ultimi giorni in numerose zone di Sicilia, Calabria e Sardegna.

Le misure prevedono la concessione di finanziamenti, a condizioni di favore, destinati alle aziende per il tempestivo ripristino delle attivita' lavorative e alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dal maltempo che ha colpito le regioni nei giorni scorsi. La banca aggiunge che l'iter istruttorio sara' "prioritario".

com-Ggz

(RADIOCOR) 23-01-26 11:22:12 (0285) 5 NNNN