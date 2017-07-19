Dati
            Notizie Radiocor

            Maltempo: da Banca Mps plafond per famiglie e imprese tre regioni Mezzogiorno

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Banca Monte dei Paschi di Siena ha stanziato un plafond di 300 milioni per un primo intervento concreto a supporto di famiglie e imprese in difficolta' a causa degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati negli ultimi giorni in numerose zone di Sicilia, Calabria e Sardegna.

            Le misure prevedono la concessione di finanziamenti, a condizioni di favore, destinati alle aziende per il tempestivo ripristino delle attivita' lavorative e alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dal maltempo che ha colpito le regioni nei giorni scorsi. La banca aggiunge che l'iter istruttorio sara' "prioritario".

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 8,815 -1,46 12.13.32 8,767 8,903 8,902


