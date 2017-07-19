Maltempo: Confimprenditori, Meloni dichiari lo stato di emergenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - 'Rivolgiamo un appello diretto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinche' il governo dichiari immediatamente lo stato di emergenza e attivi senza indugi un fondo di garanzia straordinario attraverso il Medio Credito Centrale e la Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle aziende e degli esercizi commerciali colpiti dal maltempo di questi giorni. Gli eventi atmosferici eccezionali hanno causato danni gravissimi e diffusi, colpendo migliaia di attivita' produttive: negozi, imprese artigiane, aziende commerciali e soprattutto i lidi balneari che in poche ore hanno visto distrutte le spiagge, le strutture e le scorte per la stagione. Serve un intervento immediato per permettere ai balneari di riparare i danni e di ripartire in tempo per la stagione estiva'. Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, in una nota.

'Lo stato di emergenza - aggiunge - e' oggi uno strumento indispensabile per accelerare le procedure, sbloccare risorse e consentire interventi rapidi. Di fronte a eventi eccezionali servono risposte eccezionali e immediate. Il tempo della burocrazia non e' compatibile con l'urgenza che vivono le imprese colpite. Rivolgiamo quindi un appello al presidente del Consiglio affinche' si faccia carico personalmente di questa emergenza economica e sociale. Ci sono migliaia di imprenditori che hanno visto vanificati in poche ore anni di lavoro, investimenti e sacrifici. Il governo non puo' permettersi di lasciarli soli. Serve liquidita' immediata, garanzie pubbliche e procedure semplificate per consentire alle aziende di riaprire, ripartire e salvaguardare l'occupazione'.

Com-Sim

(RADIOCOR) 22-01-26 11:49:45 (0298) 5 NNNN