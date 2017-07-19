Maltempo: Confcommercio, interventi urgenti per ripristino normalita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - "L'eccezionale ondata di maltempo che in questi giorni ha duramente colpito Abruzzo, Molise e Puglia sta creando gravi disagi alle popolazioni e alle imprese e ha provocato ingenti danni alle infrastrutture e alla viabilita', con l'interruzione dell'autostrada e della linea ferroviaria sulla dorsale adriatica. Servono interventi urgenti, immediati e adeguati per ripristinare al piu' presto condizioni di normalita'". Lo afferma Confcommercio, che esprime solidarieta' e vicinanza alle comunita' e agli imprenditori colpiti, garantisce supporto e sostegno alle associazioni locali e sollecita misure straordinarie e azioni rapide e concrete a sostegno dei territori e delle attivita' economiche. Gli effetti del maltempo rischiano di essere pesantissimi e duraturi sull'intero sistema delle aree interessate, conclude.

bab.

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