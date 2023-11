Maltempo: Coldiretti, 2023 anno nero per ortofrutta, Italia diventa importatore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - Un anno che si era aperto all'insegna della siccita', con l'allarme riso in Piemonte in primis, ma 'qual e' l'anno in cui ci sono state due situazioni come quelle della Romagna e della Toscana, senza dimenticare di Puglia e Sicilia?", prosegue Lorenzo Bazzana. "La frequenza e l'estensione di eventi estremi - aggiunge - sono sotto gli occhi di tutti. Ma e' un anno nero che rischia di diventare la normalita'. E quindi ci dobbiamo attrezzare perche' questa nuova normalita' possa essere normalmente gestita. Le bombe d'acqua devono essere il momento in cui si mette da parte l'acqua, utile nei lunghi mesi di siccita' che abbiamo vissuto quest'anno, abbiamo vissuto nell'anno precedente e probabilmente vivremo anche nel 2024'.

In calo non solo la produzione di pere, dai primi bilanci della stagione per le castagne si registra la meta' della produzione dell'anno scorso, per la zucca un - 20%, per il miele si stima un -70%, la vendemmia gia' ad un -12% dovra' aggiornare i conti con gli ultimi raccolti persi con l'alluvione della scorsa settimana.

ami

(RADIOCOR) 11-11-23 10:43:52 (0151) 5 NNNN