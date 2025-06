Maltempo: Cdm delibera stato emergenza in Piemonte per eventi di aprile

Stanziati 17,7 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della citta' metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. Per i primi interventi urgenti - indica Palazzo Chigi - sono stati stanziati 17,7 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Inoltre, e' stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso che si e' verificato a partire dal giorno 14 marzo 2025 nel territorio del comune di Palagano (Modena), in localita' Boccassuolo. Per i primi interventi urgenti, sono stati stanziati 3,8 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Prorogato, in piu', lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024.

