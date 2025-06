Maltempo: Cdm delibera stato emergenza in Piemonte per eventi di aprile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Inoltre, sempre in materia di maltempo, il Consiglio dei ministri ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni dal 16 al 17 aprile 2025. Per i primi interventi urgenti, sono stati stanziati 1,55 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali; l'ulteriore stanziamento di 17 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024, nel territorio dei comuni di Cenadi, Cortale, Curinga, Jacurso, Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida nella provincia di Catanzaro e dei comuni di Ferruzzano, Locri e Montebello Jonico nella citta' metropolitana di Reggio Calabria; la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificasti dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona.

