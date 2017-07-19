Maltempo: Calderone, utilizzo in tempi rapidi di ammortizzatore unico emergenziale

Ricognizione in corso su platea aziende e lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - "Come in occasione di altre calamita' naturali abbiamo immediatamente messo al lavoro i nostri uffici per ripristinare e quindi prevedere un percorso di utilizzo dell'ammortizzatore unico emergenziale gia' creato per l'alluvione dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche che ci consente di agire in modo piu' veloce e immediato". Cosi' la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, rispondendo ai giornalisti in Senato su misure a tutela dei lavoratori nelle aree del Sud Italia interessate dal maltempo. Quanto all'entita' delle risorse che potranno essere messe a disposizione, Calderone ha riferito che e' in corso una ricognizione anche con le Amministrazioni delle Regioni interessate "per cercare di capire quale puo' essere l'entita' dei danni e soprattutto anche la platea delle aziende e dei lavoratori da mettere in protezione. Pensiamo - ha aggiunto - di essere assolutamente veloci perche' il tema dell'ammortizzatore unico emergenziale e' quello che ci consente di essere immediati e soprattutto di poter gestire con elasticita' i tempi di richiesta e di concessione dei provvedimenti".

nep.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 29-01-26 17:03:25 (0659)PA 5 NNNN