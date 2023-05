Maltempo: B.Bpm e Fondazione Banco S.Geminiano e S.Prospero avviano raccolta fondi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - Banco BPM si mobilita a favore delle comunita' colpite dal maltempo in Emilia-Romagna e avvia insieme a Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP) la raccolta fondi #SOStegnostraordinario al fianco di Caritas Italiana. Gia' da oggi e' possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario oppure tramite home banking e APP (Iban: IT76Y0503401647000000009900 Causale: Banco BPM e Caritas Italiana per l'Emilia-Romagna).

L'iniziativa, che coinvolge il personale, i clienti e tutti coloro che vorranno partecipare, prevede anche il supporto di tutte le Fondazioni locali nei territori di riferimento della banca, tra cui Milano, Verona, Novara, Bergamo, Lodi, Lucca e Roma che insieme a Banco BPM hanno gia' stanziato 100 mila euro.

In seguito all'aggravarsi degli eventi di questi giorni, inoltre, Banco BPM rinnova il proprio sostegno ai clienti colpiti dal maltempo estendendo a tutte le famiglie e le imprese delle province coinvolte in Emilia-Romagna, Marche e Toscana la possibilita' di accedere a un plafond ampliato a 300 milioni di euro. Gli interessati possono richiedere finanziamenti a condizioni economiche di particolare favore rivolgendosi in una qualunque delle agenzie di Banco BPM presenti nelle province coinvolte.

Banco BPM si rende inoltre disponibile fin da subito a sospendere le rate dei mutui, lato imprese e privati, anche in coerenza con le disposizioni urgenti di protezione civile tempo per tempo emanate.

com-rmi

(RADIOCOR) 19-05-23 16:30:48 (0440) 5 NNNN