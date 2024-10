Maltempo: Anas, chiusure in Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - In Liguria - aggiungono all'Anas - per una frana sul piano viabile, e' chiusa al traffico, in direzione del confine francese, la strada statale 1 'Via Aurelia' al km 435,500, all'altezza di Borghetto di Vara (La Spezia).

Nelle Marche, a causa di un allagamento del piano viabile, e' chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 16 'Adriatica' dal km 254,200 al km 259,200 aFano (Pesaro-Urbino).

Spostandosi a sud in Sicilia - rendono noto all'Anas - per la presenza di detriti in carreggiata, e' chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 191 'Di Pietraperzia' a Mazzarino (Caltanissetta).

Istituito percorso alternativo tramite SP26 e SP 128. Chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 190 'Delle Solfare' dal km 38,300 al km 66,525 a Butera (Caltanissetta).

Istituiti percorsi alternativi: per raggiungere Gela seguire la SS626, per raggiungere Mazzarino seguire la SS626 direzione Caltanissetta e proseguire sulla SP 27. Chiusi anche gli accessi sulla SS190 al km 62,150, km 57,150, km 47,500 ed al km 45, 500. Per detriti in carreggiata, chiusa la strada statale 192 'Della Valle del Dittaino' dal km 12,300 al km 17,300 a Catania.

E infine - concludono all'Anas - per la presenza di detriti in carreggiata a seguito delle intense precipitazioni, si e' resa necessaria la chiusura, in entrambe le direzioni, della strada statale 560 'Di Marcatobianco', dal km 0,000 al km 10,050, a Enna.Al km 0,000 il traffico viene deviato verso la SS626 , mentre al Km 10,050 il traffico viene deviato verso la SS 191.

