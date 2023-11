Maltempo: Abi, possibili problemi sostenibilita' cessione credito imposta a banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 nov - "Il meccanismo della norma che prevede il rimborso del finanziamento agevolato mediante la cessione alla banca del credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, potrebbe comportare problemi di sostenibilita', in quanto la capienza fiscale delle banche, gia' significativamente impegnata per compensare altre tipologie di crediti di imposta, potrebbe non essere sufficiente". Cosi' il direttore generale dell'Associazione, Giovanni Sabatini, ascoltato al Senato sul Ddl Bilancio, in merito a credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

"Potrebbe essere opportuno non limitare la possibilita' di operare alle sole banche presenti fisicamente sui territori dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche - aggiunge Sabatini - l' Associazione, nelle more dell'approvazione della norma, ha gia' preso contatto con Cdp per procedere, ove necessario, alla tempestiva sottoscrizione della convenzione che dovra' regolare le modalita' di erogazione dei contributi pubblici attraverso le banche".

