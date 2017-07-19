Maltempo: Abi, in pubblicazione ordinanza per sospensione mutui ai danneggiati

In Sicilia, Sardegna e Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - L'Abi ha diffuso una circolare alle banche associate nella quale segnala che e' stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, l'ordinanza con cui e' stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Calabria, della Sardegna e della Sicilia.

L'ordinanza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestivita' degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ricorda l'Abi, sara' possibile per le banche dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questi territori.

