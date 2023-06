Malpensa: Confindustria Lombardia, amareggiati da no ad ampliamento area cargo

Speriamo in nuove soluzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 giu - 'Il no del ministero dell'Ambiente all'ampliamento dell'area cargo di Malpensa sorprende e amareggia l'industria del territorio e dell'intera Lombardia'. Lo dichiara il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella. 'Se, da un lato, le valutazioni di impatto ambientale sono necessarie, dall'altro e' altresi' necessaria una visione a 360 gradi che guardi al futuro in termini di sviluppo, sia occupazionale che competitivo', continua Buzzella. 'Il parere tecnico del ministero ferisce l'ambizione di un territorio che ha potenzialita' e risorse per diventare un hub internazionale del Nord Italia, percio' per Confindustria Lombardia e' auspicabile l'avvio di un percorso che porti all'individuazione di nuove soluzioni in grado di far coesistere a Malpensa esigenze di sviluppo ed esigenze di sostenibilita' ambientale', aggiunge il presidente di Confindustria Lombardia.

