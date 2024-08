Making Science: accordo da 40 mln con fondo Sopef per sviluppo digital mktg e adtech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 5 ago - Making Science, societa' internazionale attiva nei settori della tecnologia e del digital marketing che conta tre sedi anche in Italia fra Milano, Padova e Rimini, ha annunciato un accordo con il fondo Sopef (Spain Oman Private Equity Fund nato lo scorso ottobre 2023 da Cofides e dall'Oman Ivestment Autority), gestito dalla societa' di private equity Mch, che finanziera' la crescita della divisione Digital Marketing e AdTech con 40 milioni di euro nei prossimi due anni.

La divisione di Making Science, specializzata nelle soluzioni avanzate in data analytics, ottimizzazione di campagne advertising e user experience personalizzate, ricevera' un investimento da Sopef un investimento iniziale di 5 milioni e altri 2,5 milioni dalle societa' partecipate dal fondo. Per la parte restante del 2024, per il 2025 e il 2026 le due societa' hanno concordato di ampliare i loro investimenti fino a 20 milioni di euro ciascuna (40 milioni in totale) con l'obiettivo di accelerare la crescita internazionale nei mercati strategici per la societa'. Making Science si e' inoltre riservata, all'interno dell'accordo, un'opzione per riacquistare nel 2027 la partecipazione di Sopef.

"Questo nuovo accordo - si legge in una nota della societa' - si iscrive in una piu' ampia strategia di crescita ed espansione internazionale di Making Science, che lo scorso giugno ha chiuso con successo un aumento di capitale di 4,7 milioni di euro".

