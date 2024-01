Made in Italy: presentata kermesse Mondo Expo, negli Emirati dal 13 al 18 novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - E' stata presentata alla Rolex Tower di Dubai 'Mondo Expo', la nuova manifestazione dedicata al Made in Italy che si terra' negli Emirati Arabi dal 13 al 18 novembre 2024 e vedra' coinvolte piu' di 100 aziende, oltre alle istituzioni italiane ed emiratine. Mondo Expo - si legge in una nota - e' il frutto della collaborazione tra Audience Zero, azienda italiana operante nel marketing e comunicazione aziendale, I-FT, gruppo di advisory globale e AlterExe. 'La fiera vuole essere un momento di festa dedicato al Made in Italy - dice Sergio Meschi, responsabile di Audience Zero - ma anche una celebrazione dell'amicizia e della stretta collaborazione che lega Italia ed Emirati Arabi Uniti. L'apprezzamento di cui il Made in Italy gode negli Emirati e' altissimo e questa vuole essere un'occasione al contempo per ringraziare gli amici degli Emirati per la loro attenzione e benevolenza e per far scoprire loro nuovi prodotti ed eccellenze italiane'.

