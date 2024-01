Made in Italy: presentata kermesse Mondo Expo, negli Emirati dal 13 al 18 novembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - La manifestazione vede la presenza di numerosi stand istituzionali, oltre a quelli riservati alle imprese. 'Ma il calendario e' fitto di happening e vernissage dedicati all'arte, concerti di musica classica e workshops, per questo parliamo di vera e propria celebrazione dedicata al Made in Italy, piu' che di semplice fiera', spiega Francesco Cipriano, head di I-FT nel Golfo Persico. 'Il nostro gruppo segue imprese su 4 continenti e il nostro e' un punto di vista privilegiato per osservare come il Made in Italy sia davvero piu' che uno slogan e che rappresenti il forte interesse dei mercati internazionali per tutto cio' che l'Italia produce, inventa o anche solo immagina. Allo stesso modo - aggiunge Cipriano - abbiamo trovato il sostegno e la simpatia delle istituzioni Emiratine e avremo la presenza in Fiera anche di rappresentanti delle istituzioni degli Emirati, un'occasione di incontro e di amicizia, mai piu' preziosa come in questi momenti di tensioni internazionali'.

'Le aziende del nostro Paese sono coscienti della forza del made in Italy e sanno che e' un valore da tutelare, infatti il primo ringraziamento va alle aziende Italiane che ci hanno mostrato un forte interesse sin dall'inizio del progetto e continuano a incoraggiarci e a supportarci. Senza il loro supporto Mondo Italia non sarebbe stato possibile' conclude Massimo Lazzaretto di AlterExe.

com-fil

(RADIOCOR) 27-01-24 11:02:27 (0223) 5 NNNN