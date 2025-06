Made in Italy: Meloni, Governo lo difende in fase complessa, serve pragmatismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - "Il Governo continuera' a difendere il Made in Italy, e a lavorare per aiutare le nostre imprese a rimanere competitive sui mercati internazionali, anche e soprattutto in questa fase tanto complessa quanto in rapida evoluzione, nella quale e' necessario ragione con concretezza e pragmatismo". Lo ha assicurato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato all'assemblea pubblica di Cosmetica Italia.

"Tra le tante incertezze di questo tempo - ha sottolineato Meloni - io posso offrirvi una certezza: il Governo, la sottoscritta, continueranno ad essere al vostro fianco. Al fianco di chi produce, difende la nostra identita' e tiene alta la bandiera del nostro marchio nel mondo".

fil

(RADIOCOR) 24-06-25 12:34:56 (0302)GOV 5 NNNN