Made in Italy: Holding Moda lancia progetto orientamento per studenti di 6 regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Avvicinare i giovanissimi alla scoperta dei mestieri e delle professioni della moda Made in Italy e orientarli alla scelta delle scuole superiori che hanno come sbocco lavorativo il settore moda. E' questo l'obiettivo di 'Storie di futuro - Made in Italy', il progetto di orientamento scolastico rivolto alle scuole secondarie di primo grado di sei regioni italiane e voluto da Holding Moda, polo produttivo del lusso Made in Italy promosso da Holding Industriale (Hind) che annovera 11 societa' integrate sull'intera filiera, e dalla sua scuola di specializzazione Accademia Holding Moda, in collaborazione con l'Ente formatore certificato La Fabbrica.

L'iniziativa vuole contribuire a promuovere tra i ragazzi le potenzialita' e le concrete prospettive lavorative offerte da un settore trainante dell'economia italiana, il comparto tessile, moda e accessori che, stando agli ultimi dati di Confindustria Moda, nel 2022 risulta essere la seconda industria del Paese per occupati e il secondo contributore alla bilancia commerciale italiana, con fabbisogni occupazionali in crescita (secondo le ultime stime Excelsior tra il 2023 e il 2027 la filiera moda avra' bisogno di quasi 80mila lavoratori). Eppure, nonostante le forti potenzialita' e le interessanti prospettive, il comparto non riesce ad attirare l'interesse delle nuove generazioni e per questo soffre di un problema di ricambio generazionale, tanto che le imprese da tempo denunciano la difficolta' a reperire sul mercato del lavoro quelle competenze che caratterizzano il Made in Italy d'eccellenza. Il progetto prevede un percorso di orientamento in classe in sei regioni - Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania- guidati da docenti che avranno seguito un corso di formazione mirato, proposto da La Fabbrica.

