Made in Italy: Draghi e Giorgetti inaugurano al Mise la mostra 'Italia geniale' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb - Giorgetti ha messo in evidenza come la mostra esponga "oggetti del Novecento che spaziano dall'ambito della moda, all'arredamento, all'illuminazione per arrivare al settore aeronautico fino alle tecnologie piu' emergenti. Siamo di fronte a un vero e proprio manifesto dettagliato del nostro design industriale - ha concluso - un viaggio nel Novecento attraverso alcuni dei nostri prodotti piu' creativi che mostrano come innovazione, ricerca e tecnica sono al servizio della quotidianita'".

"L'esposizione, testimone della creativita' italiana e del progresso compiuto nel settore dell'industria dal nostro Paese, e' il primo evento di un calendario di iniziative culturali che si svolgeranno nel corso del 2022 per celebrare - spiega il Mise - i 90 anni della sede del Dicastero. La mostra, gia' allestita al Padiglione Italia a 'Expo 2020 Dubai', e' stata promossa in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale per Expo 2020 Dubai, Adi (Associazione per il disegno industriale), Unioncamere e Italian trade agency.

Tra gli oggetti esposti, capaci di coniugare bellezza e funzionalita' e che spaziano dall'ambito della moda all'arredo, dall'illuminazione al settore automobilistico e aeronautico fino alle tecnologie emergenti, ci sono vere icone mondiali del design e della ricerca: Isetta, prima city car degli anni '50 ideata dal genio italiano, la macchina da scrivere Valentine dell'Olivetti, la bottiglietta del Campari Soda, la Moka Bialetti, la macchina da cucire Mirella della Necchi, la poltrona Frau Vanity Fair, il bollitore Conico Alessi, il televisore portatile Algol della Brionvega, l'abat jour Atollo, l'impianto frenante Brembo utilizzato dalla Ferrari, la poltrona Sacco, le giacche termosensibili Stone Island, la cucitrice a punti metallici Zenith, la lampada Tolomeo, la Vespa elettrica Piaggio. La mostra sara' aperta al pubblico in via Veneto, a Roma, fino al 13 marzo".

com-fil

(RADIOCOR) 22-02-22 19:24:46 (0664) 5 NNNN