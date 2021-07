Made in Italy: Confindustria, 'Bello e ben fatto' vale 135mld di export-2

Beltrame: "La sfida e' capire come trasformare le imprese" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - Gli effetti della pandemia, continua il rapporto, non hanno risparmiato il 'Bello e ben fatto', che ha subito pesanti ripercussioni.

I settori legati alla Moda sono stati tra i piu' colpiti ma nonostante tutto alcune eccellenze del Made in Italy hanno continuato a crescere anche nel 2020, e si sono mostrati particolarmente resilienti. Nel corso del 2020 comunque l'emergenza del virus Sars-Cov2 ha avuto un impatto significativo sul commercio internazionale. L'impatto della crisi e' stato generalizzato e asimmetrico al tempo stesso. A partire da marzo 2020 le esportazioni BBF dell'Italia sono state significativamente inferiori allo stesso mese dell'anno precedente (85% dei valori del 2019), toccando un minimo in aprile (59%) e maggio (69%). Da luglio le esportazioni hanno ripreso a crescere a un ritmo comparabile, e leggermente superiore, allo stesso periodo del 2019 (con un rallentamento in ottobre). In generale, nel corso del 2020 si nota come le esportazioni di prodotti BBF dell'Italia abbiano tenuto rispetto alle esportazioni di altri grandi paesi manifatturieri europei. 'La crisi da Covid-19 ha avuto un effetto propulsivo sulle tendenze in atto, provocando un salto di velocita' nelle trasformazioni sociali e, di riflesso, dell'economia. Soprattutto un'ulteriore spinta alla digitalizzazione", ha commentato Barbara Beltrame Giacomello, vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione. 'La pandemia ha fornito anche impulso ai cambiamenti negli equilibri sullo scacchiere internazionale. La forza e la resilienza della Cina e del suo modello di sviluppo - ha proseguito - sono emerse in modo definitivo ed inequivocabile: prima ad essere colpita dalla pandemia, e' stata l'unica tra le grandi economie mondiali a crescere nel 2020. Ma anche l'Italia ha dimostrato di essere forte. La nostra forza e' rappresentata dall'indiscutibile qualita' e riconoscibilita' dei nostri prodotti. Il Made in Italy e' vivo e lotta. La sfida - ha concluso - ora e' capire come trasformare le nostre imprese: rafforzare i canali di vendita digitale, stabilizzare le relazioni internazionali e preservare e aumentare la riconoscibilita' del made in Italy'.

