Made in Italy: Confindustria, 'Bello e ben fatto' vale 135mld di export

Con potenziale di crescita da 82 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - Il 'Bello e ben fatto' italiano vale 135 miliardi di euro e rappresenta una parte consistente delle esportazioni complessive dell'Italia, trasversale a tutti i principali comparti dal Made in Italy, seppure in maniera piu' marcata nei settori afferenti alle 3 'F' di Fashion, Food and Furniture. Le eccellenze italiane si dirigono prevalentemente verso i mercati avanzati, che insieme ne assorbono circa 114 miliardi di euro. I dati emergono dall'analisi condotta dal Rapporto Esportare la Dolce Vita, realizzato dal Centro Studi Confindustria con il contributo di Sace, Netcomm e Fondazione Manlio Masi - Osservatorio nazionale per l'Area Affari Internazionali e gli scambi. Ammonta invece a oltre 20 miliardi di euro, prosegue il rapporto, il quantitativo di eccellenze esportato verso i Paesi emergenti, che, per il loro dinamismo offrono margini di crescita maggiori, a fronte comunque di rischi piu' elevati. C'e', inoltre, un margine potenziale di incremento delle esportazioni pari a 82 miliardi di euro. L'analisi contenuta nel Rapporto consente di ottenere una misura del potenziale di mercato dell'Italia nell'ambito del BBF, rispetto alla quale valutare il margine di miglioramento delle posizioni fin qui acquisite. Il potenziale si ripartisce per oltre tre quarti nei Paesi avanzati (62 miliardi di euro) e per la restante parte negli emergenti (20 miliardi di euro). I Paesi avanzati rappresentano mercati piu' grandi e domandano con maggiore intensita' i beni del BBF. Gli Stati Uniti sono il mercato con il piu' alto potenziale in termini assoluti, 15,5 miliardi di euro di possibile export aggiuntivo. Potenziale elevato anche per Francia, Germania e Regno Unito, che complessivamente valgono 13,7 miliardi di euro di potenziale.

