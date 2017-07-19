Made in Italy: al via la mostra "Identitalia" al museo M9 di Venezia

Aperta da oggi al 15 febbraio 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Apre da oggi al pubblico la mostra "Identitalia, The Iconic Italian Brands", presso M9 - Museo del '900 di Venezia-Mestre. L'esposizione, inaugurata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rimarra' aperta fino al 15 febbraio 2026 e sara' visitabile nei seguenti orari: mercoledi', giovedi', venerdi' dalle 10.00 alle 18.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00. La mostra - curata dai professori Carlo Martino e Francesco Zurlo, docenti di Design all'Universita' La Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano - e' promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con Unioncamere e l'Associazione Marchi Storici d'Italia. Racconta il patrimonio rappresentato da oltre cento marchi che hanno segnato la cultura visiva e materiale del nostro Paese, attraverso un percorso visivo composto da disegni originali, pezzi rappresentativi, fotografie, documenti storici, manifesti pubblicitari, proiezione di spot e video.

