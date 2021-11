Made in Italy: al via la campagna straordinaria di promozione 'beIT' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - , Il progetto 'beIT' si articola "in due fasi. La prima sara' incentrata sul racconto dei "valori" che identificano l'Italia: creativita', passione, tradizione, stile, innovazione e diversita'. La seconda fase vedra' l'attivazione di campagne mirate (cosiddette "declinazioni verticali"), volte a promuovere le filiere produttive del Made in Italy. La fase valoriale si articolera' da novembre 2021 a marzo 2022; le campagne verticali saranno attive da marzo ad agosto 2022. La campagna si sviluppera' principalmente sui canali digitali e prevedra' la costruzione di una nuova identita' visuale e linguistica per il complesso dell'attivita' di promozione dell'Italia nel mondo, di piattaforme e 'landing pages' dedicate, profili sociali e contenuti originali (testi, audio e video) che verranno creati durante l'intero arco della campagna. La campagna avra' anche una declinazione 'verde', in collaborazione con la societa' italiana Treedom".

