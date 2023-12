Made in Italy: al via il nuovo liceo, iscrizioni dal 23 gennaio

Si potra' usare la piattaforma online Unica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - Al via il nuovo liceo del Made in Italy a partire dall'anno scolastico 2024-2025. E' stata pubblicata e inviata alle Istituzioni scolastiche e alle Regioni la Circolare che contiene le indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale, approvato dal Parlamento il 20 dicembre, per l'anno scolastico 2024-2025. Il nuovo indirizzo scolastico potra' essere scelto dalle famiglie sulla piattaforma Unica a partire dal 23 gennaio 2024. 'L'istituzione di questo liceo e' una parte qualificante del percorso di valorizzazione, promozione e tutela delle eccellenze italiane: fornira' agli studenti la possibilita' di approfondire gli scenari storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro Paese, ma anche di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base soprattutto nei campi economico, giuridico e tecnologico', ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

'Finalmente il liceo del Made in Italy per il Paese dell'eccellenza globale che si fonda sull'arte creativa del lavoro italiano', ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, spiegando che cosi' 'il nostro Paese si dota di un innovativo percorso scolastico, che coniuga tradizione e innovazione, strettamente connesso al mondo imprenditoriale, per formare i talenti e i futuri motori della nostra economia, che saranno chiamati a valorizzare al meglio la qualita' che caratterizza il nostro Made in Italy'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 29-12-23 12:16:47 (0230)PA 5 NNNN