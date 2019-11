Macroeconomia: il punto della settimana -5

Fed: coro unanime approvazione politica attuale, appropriata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Altri discorsi dalla Fed segnalano ampio consenso per la pausa sui tassi. John Williams (NY Fed) ha affermato che i tagli attuati recentemente sono stati 'efficaci nella gestione dei rischi' e ora l'economia e' 'ben posizionata', con una politica monetaria moderatamente accomodante. Secondo Williams al momento non sono previsti altri interventi sulla base dello scenario attuale: da ora in poi la politica monetaria dipendera' dalle informazioni in arrivo e dalle loro implicazioni per lo scenario economico. Anche Charles Evans (Chicago Fed) concorda sul fatto che la politica monetaria e' ora moderatamente accomodante, adeguata ai rischi a cui e' soggetta l'economia. Il presidente della Chicago Fed ritiene che l'economia sia ora 'ben posizionata' e non richieda per il momento altri interventi. Mary Daly (San Francisco Fed) ha affermato che l'economia e' 'davvero ben posizionata' e che la politica attuale e' al 'livello giusto'. Robert Kaplan (Dallas Fed) ha detto che il ritorno a una curva dei rendimenti inclinata positivamente e' un segnale positivo e indica che i tassi ora sono appropriati, in un contesto economico di crescita moderata. Kaplan ha anche detto di essere scettico sull'utilizzo di tassi negativi, citando l'esperienza della Bce. Anche Neel Kashkari (Minneapolis Fed) ha affermato di essere soddisfatto del livello attuale dei tassi. I commenti dei partecipanti al FOMC sono unanimi nel sostenere l'appropriatezza di una pausa nel sentiero dei tassi, come segnalato alla riunione di fine ottobre.

