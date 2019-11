Macroeconomia: il punto della settimana -2

Dazi: Cina prova a sciogliere resistenze Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Sull'accordo rimangono tuttavia ancora molte zone d'ombra: i dettagli dell'accordo al momento sono sconosciuti e la dichiarazione cinese non faceva menzione di alcuni temi centrali per gli Usa come la tutela della proprieta' industriale e le garanzie contro forme di protezionismo occulto e non si parla nemmeno di un meccanismo di verifica e controllo degli impegni, il che lascia pensare che la strada verso un accordo possa essere ancora lunga e soggetta anche a improvvisi stop e dietrofront. Venerdi', intanto, il consigliere della Casa Bianca, Peter Navarro ha detto che gli Stati Uniti potrebbero posporre l'entrata in vigore dei dazi previsti per il 15 dicembre, ma senza toccare le tariffe esistenti, spegnendo in parte gli entusiasmi suscitati il giorno precedente. Inoltre, sono stati diffusi i dati relativi ai dazi pagati dalle imprese americane nel di settembre, che mostrano un ammontare pari a 7 mld di dollari e misurano esplicitamente l'entita' della 'tassa dazi' che grava sul sistema produttivo Usa. Alcuni commentatori rilevano che le dichiarazioni cinesi, anomale rispetto al comportamento passato, potrebbero essere mirate a spingere gli Usa a trattare anche sulla riduzione dei dazi una volta che la questione e' diventata pubblica. Sul fronte dei dazi auto, Trump entro il 13 novembre dovrebbe segnalare la propria posizione riguardo alle raccomandazioni del rapporto dell'US Trade Representative che nei prossimi giorni dovrebbe vedere la posizione di Trump. Juncker ha dichiarato in un'intervista che 'non ci saranno dazi auto' e che il presidente si limitera' a qualche critica; Juncker ha aggiunto di essere 'pienamente informato'. Vista l'evoluzione politica ed economica a livello domestico, e' probabile che la valutazione di Juncker sia corretta e chi ci sia un rinvio di eventuali misure e/o indicazioni di condizionalita' all'evoluzione dei negoziati USA-UE, senza nulla di concreto nel breve termine.

