Macroeconomia: il punto della settimana -12

Eventi prossima settimana: inflazione Usa e Pil Eurozona (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - Il calendario congiunturale prevede per lunedi' 11 maggio la produzione industriale italiana e, dal Giappone, il Summary per Opinions della BoJ, riunione di marzo. Martedi' 12 sono attesi i dati sull'inflazione negli Stati Uniti e i discorsi di Bullard, Harker e Mester (Fed). Mercoledi' 13 l'attenzione si concentrera' su Pil, Bilancia Commerciale e produzione industriale della Gran Bretagna, oltre che sulla produzione industriale dell'Eurozona e sui prezzi produttori Usa. Giovedi' 14 maggio arriveranno i dati sull'inflazione in Germania e nei Lander tedeschi, oltre che sulla Bilancia commerciale in Italia e sui consueti sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Venerdi' 15 maggio, infine, Olanda e Germania presenteranno i dati del Pil, preliminari per il primo trimestre, l'Italia il fatturato industriale e gli ordini all'industria, oltre ai prezzi al consumo. La Ue il Pil, seconda stima, mentre dagli Usa arriveranno le vendite al dettaglio, la produzione industriale, l'impiego della capacita' produttiva, le scorte delle imprese e la fiducia delle famiglie calcolata dall'Universita' del Michigan.

