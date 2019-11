Macroeconomia: il punto della settimana -10

Bce: Bollettino, politica accomodante a lungo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - "Al tempo stesso la crescita dell'occupazione in atto e l'aumento delle retribuzioni - prosegue il bollettino - continuano a sostenere la capacita' di tenuta dell'economia dell'area". In tale contesto generale, nella riunione di ottobre il Consiglio direttivo ha mantenuto invariato l'orientamento di politica monetaria, confermando le decisioni assunte nella precedente riunione di settembre. "L'ampio pacchetto di misure di politica monetaria, adottato nella riunione di settembre - si legge nel bollettino - fornisce un considerevole stimolo monetario e pertanto contribuira' all'ulteriore allentamento delle condizioni di prestito per famiglie e imprese, sostenendo l'espansione dell'area dell'euro, l'attuale accumulazione di pressioni interne sui prezzi e quindi la stabile convergenza dell'inflazione sul valore perseguito dal Consiglio direttivo nel medio termine". "Il Consiglio direttivo ha ribadito la necessita' di mantenere un orientamento di politica monetaria ampiamente accomodante per un prolungato periodo di tempo, a sostegno delle spinte inflazionistiche di fondo e della dinamica dell'inflazione complessiva nel medio periodo". Il bollettino economico diffuso In settimana dalla Bce sottolinea come "le indicazioni prospettiche formulate dal Consiglio faranno si' che le condizioni finanziarie si adattino al mutare delle prospettive di inflazione". "In ogni caso, il Consiglio resta pronto ad adeguare tutti gli strumenti a disposizione, ove opportuno, per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente all'obiettivo, in linea con l'approccio simmetrico adottato". Sul fronte italiano si segnala intanto che nelle Previsioni Economiche d'Autunno, la Commissione UE ha rivisto al ribasso la stima di crescita dell'economia italiana nel 2020, a 0,4% dallo 0,7% atteso in primavera. Un'espansione al ritmo di 0,7% secondo Bruxelles e' rimandata al 2021. Le stime della Commissione includono una stagnazione nel trimestre estivo: se il dato preliminare fosse confermato a 0,1% t/t, potrebbe derivarne un decimo in piu' di crescita per quest'anno e il prossimo (a 0,2% e 0,5%). Le proiezioni della Commissione sulla finanza pubblica vedono un deficit solo lievemente superiore alla stima del governo l'anno prossimo (2,3%); tuttavia, il saldo strutturale e' stimato peggiorare di tre decimi (contro un decimo atteso dal governo). Inoltre, le proiezioni della Commissione per il 2021, che non includono l'aumento delle imposte indirette contenuto nelle clausole di salvaguardia, vedono un ulteriore peggioramento di quattro decimi del deficit sia nominale che strutturale (a 2,7% e 2,9% rispettivamente). Lo spread tra Btp e Bund ha cosi' ripreso a salire, toccando il livello piu' alto dallo scorso settembre e superando di nuovo l livello dello spread della Grecia. Il differenziale tra Btp decennale e il pari durata tedesco e' salito a 158 punti base, contro 156 dei corrispondenti titoli greci.

red

(RADIOCOR) 08-11-19 17:20:23 (0543) 5 NNNN